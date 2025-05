Serie B: Brescia penalizzato di 4 punti e retrocesso in C. Al playout Salernitana e Sampdoria, Frosinone salvo

Il Tribunale Federale Nazionale (TFN) ha inflitto una pesante sanzione al Brescia: 4 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 da scontare nella prima stagione utile a decorrere dal 2025/2026, per un totale di 8 punti. La decisione ormai attesa e comunicata oggi dalla FIGC, è dovuta a una serie di violazioni di natura amministrativa segnalate dalla Co.Vi.So.C., in particolare per il mancato versamento di IRPEF e INPS relativi a quattro mensilità. Il TFN ha inoltre inibito per 6 mesi il presidente del club, Massimo Cellino, e il consigliere delegato Edoardo Cellino. Sanzionato anche il Trapani con 8 punti di penalizzazione da scontare dalla prossima stagione utile.

Questa penalizzazione di 4 punti per la stagione corrente riscrive la classifica della Serie B: il Brescia scivola al terzultimo posto con 39 punti, determinandone, in attesa di un eventuale ricorso, la retrocessione diretta in Serie C. Di conseguenza, il Frosinone (43 punti) ottiene la salvezza diretta, mentre sarà la Sampdoria (41 punti) a disputare i play-out contro la Salernitana (42 punti). Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha nel frattempo rigettato il ricorso della Salernitana contro il precedente rinvio dei play-out, disposto proprio in attesa di questi accertamenti. Il Brescia avrà ora la possibilità di presentare appello alla Corte Federale, con un'udienza che potrebbe tenersi il 10 o 12 giugno. La Lega Serie B ha già ipotizzato il 15 e 20 giugno come date per i play-out, qualora la sentenza di primo grado venisse confermata.

(figc.it)

