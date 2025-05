Serie B, play-out rinviati a data da destinarsi. Brescia a rischio penalizzazione e retrocessione, la Sampdoria spera

Colpo di scena nel campionato di Serie B 2024/2025: la Lega Serie B ha ufficialmente disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare di play-out, originariamente programmate per il 19 e 26 maggio. La decisione, formalizzata con il Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio, arriva a seguito della ricezione di una comunicazione da parte del Procuratore Federale relativa alla conclusione delle indagini nei confronti di una società associata, scaturite da una segnalazione della Co.Vi.So.C.

Come si legge nella nota della Lega, la Procura Federale avrebbe manifestato l'intenzione di procedere al deferimento per fatti che potrebbero determinare la violazione di norme la cui sanzione potrebbe "avere impatto sulla classifica finale del Campionato in corso e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di Play-Out". Il rinvio è stato quindi deciso per "garantire i principi dell’equa competizione e della regolarità del Campionato", oltre a salvaguardare le esigenze organizzative dei club.

La Lega Serie B ha comunicato che le nuove date dei play-out verranno riprogrammate in base all'evoluzione della vicenda. Si attende ora l’udienza di primo grado nei prossimi giorni; solo dopo, e con le motivazioni della sentenza, si deciderà come e quando concludere la stagione del campionato cadetto.

(legab.it)

VAI AL COMUNICATO

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al centro della vicenda ci sarebbe il Brescia: il club presieduto da Massimo Cellino è accusato di un’irregolarità relativa al pagamento di stipendi e contributi alla scadenza di febbraio. Per le Rondinelle si profila il rischio di una penalizzazione, che potrebbe essere di 4 punti. Qualora tale sanzione venisse confermata, la classifica della parte bassa verrebbe riscritta: il Brescia scivolerebbe al terzultimo posto, retrocedendo così direttamente in Serie C. Questo scenario aprirebbe le porte dei play-out alla Sampdoria, che affronterebbe la Salernitana (con gara di ritorno all'Arechi), mentre il Frosinone otterrebbe la salvezza diretta.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS