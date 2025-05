Marsiglia: la squadra torna in Champions League e i giocatori urlano a De Zerbi: "Roma!" (VIDEO)

Nell'ultima partita di Ligue 1 il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha vinto 1-3 in casa del Le Havre AC, salendo al secondo posto con 62 punti e conquistando l'accesso matematico alla prossima Champions League. Tra le varie esultanze al triplice fischio non è sfuggito un piccolo particolare: i giocatori hanno urlato "Roma!" ripetutamente insieme al tecnico italiano. Una parola che riconduce alla scelta di De Zerbi di portare la squadra nella Capitale in ritiro nelle scorse settimane per preparare al meglio il finale di stagione, concluso con un obiettivo a dir poco fondamentale.

La capitale italiana è stato il luogo del ritiro: erano evidentemente quindi FALSE le voci sulla frattura con lo spogliatoio. pic.twitter.com/NN6uR0xhfS — Carlo Pizzigoni (@pizzigo) May 10, 2025