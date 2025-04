Caos Marsiglia, De Zerbi ordina: "Tutti in ritiro. Si va a Roma"

Ritiro ad oltranza, e fuori dalla Francia, per il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano ha deciso di isolare la squadra per preparare al meglio le ultime quattro, decisive partite di Ligue 1, fondamentali per blindare il secondo posto che vale la qualificazione diretta alla Champions League. Invece di restare nella provincia marsigliese, (...), De Zerbi ha scelto l'Italia, portando la squadra lontano da un ambiente marsigliese non ideale (...). Il Marsiglia lavorerà presso il centro di allenamento del Roma City Football, a circa 30 km a nord della Capitale. Una scelta logistica che, inevitabilmente, alimenta le voci sul futuro dell'allenatore, accostato in passato anche alla panchina giallorossa (oltre che a quella del Milan), (...) specialmente dopo una stagione altalenante.

Nonostante il Marsiglia sia rimasto quasi costantemente sul podio (...), De Zerbi ha dovuto fronteggiare diverse situazioni complesse, (...). Questa decisione di venire vicino Roma mira a ritrovare concentrazione e serenità in vista dello sprint finale.

(...) Grazie all'intermediazione (...), il Marsiglia ha trovato base tra l'Hotel Cavalieri Hilton e il moderno Riano Athletic Center (...), un impianto dotato di numerose strutture. Qui la squadra lavorerà (...) tornando in Francia solo alla vigilia delle partite. L'obiettivo è chiaro: difendere il secondo posto dagli assalti di Monaco (+1), Lilla (+2, prossimo avversario) e le altre inseguitrici (...). La qualificazione Champions, tuttavia, non garantisce la permanenza di De Zerbi, che continua a parlare del suo futuro con cautela. E la coincidenza di questo ritiro alle porte di Roma non fa che aggiungere un ulteriore elemento di interesse (...).

