Malagò: "Klopp alla Roma? Non so niente, ma è un nome che fa sognare. Mi stupirebbe molto se fosse lui il nuovo allenatore"

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del MUNDIALIDO al Salone d'onore del CONI e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'eventuale arrivo di Jürgen Klopp alla Roma. Ecco le sue parole.

Le voci su Klopp alla Roma? Cosa pensa dell'immobilismo sul nuovo allenatore?

"Tanta gente me lo chiede, ma giuro che non so niente. Klopp è un nome che fa sognare e onestamente mi stupirebbe molto se fosse lui il nuovo allenatore della Roma. E non perché io pensi che non sia una buona scelta, ma perché so che ha fatto altre scelte di vita".