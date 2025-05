Ligue 1: Matic convocato dalla Commissione disciplinare per aver coperto il logo anti-omofobia

Nemanja Matic, ex centrocampista della Roma attualmente in forza al Lione, è stato convocato dalla Commissione disciplinare della Lega Calcio Professionistica francese (LFP) per il prossimo 4 giugno. La convocazione fa seguito al gesto del giocatore serbo, che durante l'ultima giornata di Ligue 1 contro l'Angers ha coperto con del nastro adesivo bianco il logo della campagna contro l'omofobia presente sulla manica della sua maglia.

Insieme a Matic, sono stati convocati anche Ahmed Hassan del Le Havre, autore di un gesto analogo, e Jonathan Gradit del Lens, quest'ultimo per aver proferito un insulto a carattere omofobo rientrando negli spogliatoi. La giornata di campionato dedicata alla lotta contro l'omofobia aveva già visto il giocatore del Nantes, Mostafa Mohamed, rifiutarsi di scendere in campo per il terzo anno consecutivo, una decisione per la quale è stato sanzionato dal suo club.

Secondo quanto riportato, in questi casi l'organo disciplinare della LFP tende a privilegiare una funzione educativa, richiedendo ai giocatori di partecipare ad azioni di sensibilizzazione. In caso di rifiuto, scattano le squalifiche. Un precedente significativo è quello di Mohamed Camara, ex Monaco (trasferitosi poi in Qatar): la scorsa stagione, dopo essersi rifiutato di partecipare ad attività di sensibilizzazione per un gesto simile a quello di Matic, fu sospeso per quattro giornate, nonostante rischiasse fino a dieci turni di stop. Ora si attende di capire quale sarà la linea difensiva di Nemanja Matic e le conseguenti decisioni della commissione disciplinare francese.

