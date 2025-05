Matic, polemiche in Ligue 1: ha coperto il logo contro l'omofobia sulla sua maglia (FOTO)

L'ex centrocampista della Roma, Nemanja Matic, oggi al Lione, è finito al centro delle polemiche per aver coperto il logo della lotta contro l'omofobia presente sulla sua maglia durante l'ultima partita di campionato contro l'Angers, vinta 2-0 dai suoi.

In occasione della 34ª e ultima giornata di Ligue 1, la LFP (Lega Calcio Professionistica francese) ha promosso, come di consueto, un'iniziativa per sensibilizzare contro l'omofobia, con un logo dedicato presente sulla manica destra delle maglie di tutti i calciatori.

Matic, entrato in campo al 70' minuto al posto di Tanner Tessmann, è apparso con un pezzo di tessuto bianco a coprire il suddetto logo. Un gesto che, secondo quanto riportano i media francesi, sarebbe passato inosservato durante la diretta della partita, ma che sta suscitando ampie reazioni nella giornata di oggi.

Il gesto di Matic non è un caso isolato nel campionato francese. Già l'anno scorso Mohamed Camara del Monaco aveva coperto il logo in maniera simile. Inoltre, Mostafa Mohamed, attaccante del Nantes, per il terzo anno consecutivo ha deciso di non prendere parte alla partita in cui era prevista l'iniziativa, assumendosi pubblicamente la responsabilità della sua scelta sui social media.

(foto @ActuFoot_)

(rmcsport.bfmtv.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE