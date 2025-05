Internazionali d'Italia: Saelemaekers e Salah-Eddine presenti al Campo Centrale per assistere al match Alcaraz-Lajovic (FOTO)

Al Foro Italico vanno in scena gli Internazionali BNL d'Italia e tra i numerosi spettatori sono presenti anche alcuni calciatori della Roma. Nella giornata di ieri si sono visti Tommaso Baldanzi (in compagnia di Edoardo Bove) e Mats Hummels, mentre oggi è il turno di Alexis Saelemaekers e Anass Salah-Eddine. L'esterno belga e il terzino olandese sono sugli spalti del Campo Centrale per assistere alla sfida tra il tennista spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Dusan Lajovic.

Inoltre era attesa la presenza di Paulo Dybala in occasione dell'allenamento di Jannik Sinner, ma la Joya potrebbe saltare l'appuntamento.