Internazionali tennis: Bove e Baldanzi con Cobolli (FOTO e VIDEO)

Agli Internazionali di Tennis a Roma, in corso al Foro Italico, si sono riuniti Edoardo Bove e Tommaso Baldanzi, insieme al Flavio Cobolli. I tre sono stati immortalati a parlare insieme alle rispettive compagne.

Cobolli e Bove, in particolare, sono amici di vecchia data, conoscendosi fin da piccoli e con in comune la doppia passione per calcio e tennis.