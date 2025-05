Championship, il Sunderland di Le Fée ai playoff: affronterà il Coventry City

La Roma continua a seguire con interesse la situazione legata al Sunderland e ad Enzo Le Fée. Il centrocampista francese, infatti, è in prestito nel North East e l'approdo in Premier League farebbe scattare l'obbligo di acquisto da parte dei Black Cats. La squadra allenata da Regis Le Bris ha concluso il campionato al quarto posto alle spalle di Leeds, Burnley e Sheffield ottenendo l'accesso ai playoff che avranno inizio l'8 maggio. Il Sunderland scenderà in campo il giorno dopo contro il Coventry City e in caso di passaggio del turno, in finale troverà la vincente tra Sheffield e Bristol City. Resta dunque vivo il sogno Premier League per i Black Cats e... anche per la Roma.