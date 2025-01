Calciomercato Roma, pressing Sunderland per Le Fèe: offerto un prestito con diritto di riscatto. C'è l'apertura del giocatore

Dopo 6 mesi potrebbe già essere ai titoli di cosa l'avventura di Enzo Le Fèe con la maglia della Roma. Dopo l'interessamento del Betis, infatti, forte sul giocatore c'è ora il Sunderland. Come scrive Filippo Biafora, gli inglesi offrono un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di promozione in Premier. Dopo l’iniziale no, ora c'è l'apertura del giocatore.

