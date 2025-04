Zampa: "Pellegrini titolare nel derby? Non sta vivendo un bel periodo, ma mi affido alle intuizioni di Ranieri. Io punterei su Cristante"

RADIO ROMANISTA - Carlo Zampa, ex speaker e telecronista della Roma, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica dedicata ai colori giallorossi e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul Derby della Capitale. Ecco le sue parole.

La tua passione per Totti è una cosa nota.

“È normale la stima e l’affetto nei suoi confronti, nel suo ultimo periodo alla Roma doveva essere accompagnato con tutto il rispetto per la fine della carriera e invece era una tensione dopo l'altra. Sono convinto che Spalletti in quel momento fosse una sorta di braccio armato di Pallotta che lo voleva mandare via”.

Domani sera c’è il derby, qual è più iconico per te? L’1-5 o l’autogol di Paolo Negro?

“Tra i due quello dell'autogol di Negro è stato particolare, ma io ne metterei un altro. Il 3-1 del 10 aprile del 1999 con il gol di Francesco nel finale. Lo porto molto nel cuore perché penso di aver fatto la più bella presentazione del gol”.

E invece il gol? Tra il tacco di Mancini o il gol di Totti dove si fa il selfie?

“Per me se c’è Francesco di mezzo è lui per forza però chiaramente anche quello di Amantino è stato splendido”.

Anche Pellegrini sta cercando di costruire il suo cammino nei derby, domani lo manderesti in campo o ormai lo vedi ai margini?

“Certamente non è un bel periodo per lui ora ma mi affido alle intuizioni di Ranieri. Le ha avute anche nella gara d’andata, devo dire che tra le cose migliori che ha fatto anche il recupero di Celik, a dimostrazione del grande allenatore che abbiamo. Al di là di tutto va bene chiunque, basta che il derby si vince. Se devo puntare un euro su un giocatore lo farei su Cristante, se dovesse giocare punterei su di lui”.