Trigoria, striscioni all'esterno del 'Fulvio Bernardini' alla vigilia del derby: da "annientate il laziale" a Paredes che zittisce Zaccagni (FOTO)

Il clima alla vigilia del Derby della Capitale, in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, inizia a scaldarsi. Questa notte all'esterno del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria sono stati esposti due striscioni: il primo recita "Chi rappresenta Roma non può temere alcun male... Annientate il b******o laziale!", mentre nel secondo è ripresa la scena in cui Leandro Paredes zittisce Mattia Zaccagni ed è accompagnata dalla scritta "Sotto a chi tocca".