Lazio-Bodo/Glimt: presente all'Olimpico anche Solbakken (FOTO)

Nella serata di ieri è andata in scena la partita tra Lazio e Bodo/Glimt, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, e i biancocelesti sono stati eliminati ai calci di rigore a causa degli errori di Tchaouna, Noslin e Castellanos. I norvegesi hanno quindi strappato una storica qualificazione in semifinale e lo hanno fatto davanti agli occhi di Ola Solbakken, ex calciatore del Bodo/Glimt e attualmente di proprietà della Roma (ma in prestito all'Empoli): l'esterno era infatti presente in tribuna allo Stadio Olimpico al fianco della delegazione del club norvegese.