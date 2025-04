Nella serata di ieri la Lazio è stata eliminata dal Bodo/Glimt ai calci di rigore nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e al termine della partita i tifosi della Roma hanno punzecchiato i sostenitori biancocelesti per le vie della città. Sui muri della Capitale compaiono infatti scritte ironiche come "Oh Noo-slin" e "17/04/24: Godø!".