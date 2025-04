Il Brentford celebra il 'Football Jersey Friday': Jensen si presenta all'allenamento con la maglia della Roma 2023/24 (FOTO)

Il Brentford, club che milita in Premier League, si è reso protagonista di una splendida iniziativa e si tratta del 'Football Jersey Friday'. I tesserati della società inglese hanno ripreso una tradizione nata in Danimarca e si sono presentati all'allenamento indossano maglie retrò di altre squadre per raccoglie fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'iniziativa "Heart of West London", che fornisce sostegno ai bambini malati di cancro. Tra i calciatori del Brentford è spuntata anche una maglietta home della Roma della passata stagione ed è stata indossata dal centrocampista danese Mathias Jensen.

(foto Account Instagram Brentford)