Everton, nuovo socio per i Friedkin: è Jason Kidd, coach dei Mavericks di NBA

Il Friedkin Group continua a definire e rafforzare la struttura proprietaria dell'Everton. Dopo il recente ingresso nel capitale del club dell'investitore americano Christopher Sarofim, gestore di fondi, il gruppo proprietario anche della Roma ha annunciato oggi un altro nome di prestigio proveniente direttamente dal mondo del basket professionistico americano: Jason Kidd.

L'attuale allenatore dei Dallas Mavericks nella NBA e leggenda del basket, come comunicato ufficialmente dal club inglese, entra a far parte di Roundhouse Capital Holdings, entità legata a The Friedkin Group, diventando così un nuovo socio di minoranza.

L'arrivo di Kidd segue quindi quello di Sarofim, confermando la volontà dei Friedkin di aggiungere figure di rilievo e competenza per strutturare e consolidare la proprietà del club di Premier League.

We are delighted to announce a further addition to the Club’s ownership group.

Jason Kidd, the Head Coach of the NBA’s @dallasmavs, has joined Roundhouse Capital Holdings, part of The Friedkin Group. ?

— Everton (@Everton) April 24, 2025