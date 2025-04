Everton, nuovo investitore per i Friedkin: si tratta di Christopher Sarofim

Nuovo investitore per i Friedkin e l'Everton: secondo quanto annunciato dal club inglese Christopher Sarofim, presidente del Fayez Sarofim & Co, entra a far parte di Roundhouse Capital Holdings Limited, il gruppo proprietario dell'Everton:

Il signor Sarofim porta con sé quasi 40 anni di esperienza in materia di investimenti, gestione di fondi e filantropia all'Everton e al gruppo proprietario, che rafforzerà ulteriormente la base finanziaria del Club. Diventerà Osservatore del Consiglio di Amministrazione del club, che rimane sotto il controllo del gruppo Friedkin.

Sarofim ha dichiarato: "Sono lieto di avere l'opportunità di entrare a far parte del gruppo proprietario dell'Everton - un'istituzione sportiva storica con un futuro molto promettente. Conosco e ammiro la famiglia Friedkin da molti anni e non vedo l'ora di lavorare con Marc Watts, il Gruppo Friedkin e tutti gli altri all'Everton per aiutare il club a realizzare il suo enorme potenziale dentro e fuori dal campo".

Il presidente e amministratore delegato del gruppo Friedkin, Dan Friedkin, ha dichiarato: "Christopher Sarofim è una persona che conosco e rispetto da molti anni. Porta esperienza, giudizio e saggezza che saranno preziose per continuare a guidare il Club in tutti gli ambiti".

