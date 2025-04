Champions League, il Real Madrid tenta la remuntada da 3 gol di scarto: negli unici 4 precedenti della competizione anche Roma-Barcellona

Questa sera il Real Madrid tenterà una sfida quasi impossibile. I Blancos di Carlo Ancelotti hanno perso l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Arsenal per 3-0, risultato che ha scosso un po' tutti quanti. La squadra di Arteta, almeno sulla carta, ha più di un piede in semifinale, ma, come si dice: "90 minuti al Bernabeu sono molto lunghi". I giocatori del Real Madrid ci credono, sebbene le statistiche dicano altro. Nella storia della competizione, infatti, è successo 47 volte che una squadra perdesse con 3 o più gol di scarto, ma, l'impresa è riuscita solo a 4:

-Deportivo La Coruña-Milan 4-0 (7 aprile 2004)

-Barcellona-PSG 6-1 (8 marzo 2017)

-Liverpool-Barcellona 4-0 (7 maggio 2019)

-Roma-Barcellona 3-0 (10 aprile 2018)

