Saud: lesione per l'esterno. Lascia il ritiro dell'Arabia Saudita (FOTO)

Brutte notizie per Claudio Ranieri: dopo Celik, Dybala e Rensch, il tecnico perde anche Saud per infortunio. L'esterno, dopo il problema accusato durante la gara tra Arabia Saudita e Cina, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al muscolo posteriore della coscia. Per questo Saud lascerà il ritiro della Nazionale di Renard e farà ritorno a Trigoria per essere valutato dallo staff medico della Roma. Lo comunica l'Arabia Saudita tramite una nota ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da المنتخب السعودي (@saudint)