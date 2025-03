Alle ore 19:15 va in scena all’Al-Awwal Park di Riyadh il match tra Arabia Saudita e Cina, valido per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Il commissario tecnico dei padroni di casa, Hervé Renard, ha dato fiducia a Saud Abdulhamid: il terzino della Roma giocherà dal 1’ minuto sulla fascia destra. Entrambe le nazionali sono a quota 6 punti in classifica dopo 6 giornate, ma l'Arabia Saudita è terza e la Cina sesta a causa della differenza reti.

