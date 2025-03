Real Madrid, Ancelotti: "Ritorno in Italia? Ci vengo spesso, lunedì devo ritirare un altro premio..."

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è intervenuto tramite videochiamata alla cerimonia della 40esima edizione del 'Premio Maestrelli'. Il tecnico dei Blancos, accostato alla Roma in vista della prossima stagione per sostituire Claudio Ranieri (anche lui premiato all'evento odierno), ha vinto il premio internazionale e tra i vari temi trattati ha parlato del possibile ritorno in Italia: "Sono molto onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento. È un premio importante e mi fa piacere riceverlo. Complimenti anche ai vincitori di quest’anno, è un onore per tutti noi".

La rivedremo in Italia?

"In Italia ci vengo spesso. Come già detto lunedì vengo a ricevere un altro premio prestigioso e poi il mio passaporto è italiano…".