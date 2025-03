Pepito Day, Aquilani: "Ranieri? È un maestro". Pizarro: "La Roma era un disastro, Ranieri l'ha rimessa in piedi" (VIDEO)

Firenze si è tinta di viola per il "Pepito Day", l'evento organizzato per celebrare l'addio al calcio di Giuseppe Rossi. Al Franchi, ex compagni e amici dell'attaccante si sono riuniti per una partita celebrativa, tra cui Daniele De Rossi, Alberto Aquilani, Luca Toni e Gabriel Omar Batistuta.

Proprio Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma e attuale allenatore delle giovanili della Fiorentina, intercettato dai cronisti presenti, ha speso parole di elogio per Claudio Ranieri e il suo lavoro alla Roma: "Lo seguo ovviamente. Sta facendo le cose per bene, è entrato in un momento difficile, quindi tutti si aspettavano che rimettesse le cose a posto. Lui è un maestro, adesso mancano poche partite per portare a termine questa stagione e ripartire con ancora più entusiasmo".

(corrieredellosport.it)

VAI AL VIDEO

A fargli eco, un altro ex centrocampista giallorosso, David Pizarro, che ha sottolineato la capacità di Ranieri di risollevare la squadra: "Ha fatto un grandissimo lavoro. Tre mesi fa a Roma era un disastro, i risultati erano veramente scarsi e c'era una grandissima preoccupazione. È venuto il mister con la sua esperienza, il suo carisma e l'ha rimessa in piedi. Adesso è una Roma di tutto rispetto".