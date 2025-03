Pepito Day, De Rossi: "Ranieri? Lavoro fantastico" (VIDEO)

Al Franchi va in scena il 'Pepito Day' per l'addio al calcio di Giuseppe Rossi: due formazioni composte da ex compagni dell'ex giocatore della Fiorentina, tra le altre, si sfideranno alle 18,00. Tra i presenti ci sono anche Daniele De Rossi, Alberto Aquilani, Luca Toni e Gabriel Omar Batistuta. Intercettato dalle telecamere dei cronisti al suo arrivo, l'ex allenatore giallorosso Daniele De Rossi ha parlato anche di Claudio Ranieri alla Roma: "Il lavoro di Ranieri? Fantastico".