Marsiglia: distorsione del legamento del ginocchio per Balerdi. Era stato accostato alla Roma

Accostato a più riprese anche alla Roma per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, Leonardo Balerdi ha rimediato un infortunio. Secondo le indiscrezioni che giungono dalla Francia, il difensore argentino ha riportato una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio sinistro. Balerdi non sarà a disposizione di Roberto De Zerbi per diverse settimane e probabilmente la sua stagione è terminata.

? L'OM perd Balerdi ! ❌ L'entorse du ligament latéral interne du genou gauche est confirmée pour l'Argentin. Plusieurs semaines d’indisponibilité sont à prévoir, avec donc une probable fin de saison. pic.twitter.com/9r2yooWLI8 — RMC Sport (@RMCsport) March 31, 2025