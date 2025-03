Calciomercato Roma: il Marsiglia fa muro per Balerdi. Il club francese: "20 milioni non bastano per il dito di un piede"

La Roma guarda con attenzione la situazione di Leonardo Balerdi per la difesa. Nei giorni scorsi, si è parlato di un interessamento per lui da parte di Ghisolfi, e di una valutazione di circa 20 milioni di euro da parte dell'OM. Una cifra che non sarebbe però sufficiente per prelevare il calciatore dal Marsiglia. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la dirigenza del club francese avrebbe provocato la Roma dicendo: "20 milioni per Balerdi? Sì, è possibile, ma solo in cambio del suo dito del piede sinistro".

(laprovence.com)

