Instagram, il Friedkin Group celebra il 'test' nel nuovo stadio dell'Everton: "Sottolinea il nostro impegno verso l'innovazione e il coinvolgimento dei tifosi" (FOTO)

Un mese fa l'Everton inaugurò il nuovo 'Everton Stadium' in occasione della partita tra la formazione dei Toffees Under 18 e il Wigan e all'evento parteciparono 10.000 tifosi. L'obiettivo era infatti testare tutti i servizi dell'impianto realizzato a Bramley-Moore Dock in vista dell'apertura ufficiale dello stadio, che avverrà a partire dalla prossima stagione. Nella serata odierna il Friedkin Group, che ha partecipato alla realizzazione della nuova casa del club di Liverpool, ha celebrato questo traguardo tramite un post su Instagram: "Il mese scorso l'Everton Under 18 ha affrontato il Wigan Athletic nel primo test effettuato nel nostro nuovo stadio! Questo momento sottolinea l'impegno dell'Everton e del Friedkin Group verso l'innovazione e il coinvolgimento dei tifosi, regalando esperienze emozionanti e creando legami indelebili nel tempo. La presenza di 10.000 tifosi rappresenta un passo fondamentale per preparare lo stadio all'apertura ufficiale nella stagione 2025/26".

