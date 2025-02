Everton, inaugurato il nuovo stadio: 10.000 tifosi 'testano' la casa dei Toffees nel match della formazione Under 18 (FOTO e VIDEO)

Il nuovo stadio dell'Everton dei Friedkin è pronto. Nella serata di ieri è andata in scena la sfida tra la formazione dei Toffees Under 18 e il Wigan e la partita si è disputata proprio nel nuovissimo impianto realizzato a Bramley-Moore Dock. Per inaugurare l'Everton Stadium il club ha deciso di aprire le porte a 10.000 tifosi (la capienza totale è di 52.888 posti), i quali hanno quindi 'testato' tutti i servizi e assistito per la prima volta a un match all'interno di quella che sarà la casa della squadra inglese a partire dalla prossima stagione.

Familiar sound but in new surroundings. ? pic.twitter.com/HzevqoTDgB — Everton (@Everton) February 17, 2025