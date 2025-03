Fiorentina punita per la coreografia contro la Juventus: nel 2001 la squalifica della Curva Nord per la scritta offensiva nel derby

Nell'ultimo weekend prima della sosta per le nazionali è andato in scena il match tra Fiorentina e Juventus (terminato 3-0 in favore della Viola) e a far discutere è stata soprattutto la coreografia esposta dalla Curva Ferrovia poco prima del calcio d'inizio: "Juve m***a", la scritta realizzata con i cartoncini bianchi. Nella giornata odierna è arrivato il referto del Giudice Sportivo e questa iniziativa è costata alla società toscana una multa da 50.000 euro con diffida.

Un episodio simile accadde nel Derby della Capitale del 29 aprile 2001: le telecamere de Stream evitarono infatti di inquadrare la coreografia della Curva Nord della Lazio composta da fratini e cappellini che formavano la scritta "Roma m***a". Il settore era diffidato, motivo per cui arrivò la squalifica ma non solo: a causa di uno striscione razzista la Lazio fu punita con una partita a porte chiuse e una doppia multa (40 milioni di lire per l’insulto su carta e 20 per l’insulto scenografico). Sul caso intervenne addirittura la Cassazione, che ritenne la scritta “offensiva e una indiretta induzione alla violenza in forma di provocazione”, ma allo stesso tempo rientrava nel “libero diritto di manifestare”.

Diverso, invece, quanto accaduto nel Derby di quest'anno: la Curva Sud infatti espose la coreografia con la scritta "Anti Lazio" , ma dato che si trattò di opposizione e non insulto, la Roma fu punita soltanto con 10.000 di multa per il lancio di cinque fumogeni e un petardo.

(sportface.it)

