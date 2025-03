Giudice sportivo: nessuno squalificato in casa Roma. 50 mila euro e diffida alla Fiorentina per la coreografia contro la Juventus

Nessuna brutta notizia in casa Roma. È terminata la 29esima giornata di Serie A, che vedeva i giallorossi ospitare il Cagliari allo Stadio Olimpico, e il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 marzo 2025, ha pubblicato il comunicato con le decisioni prese per il weekend. Spicca la multa di 50 mila euro con diffida nei confronti della Fiorentina per la coreografia contro la Juventus.

(legaseriea.it)

