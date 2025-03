Everton: vietato il 'rosso' nel nuovo stadio. Anche il ketchup diventa blu (FOTO)

L'Everton non prevederà il rosso, colore tipico dei rivali del Liverpool, nel nuovo stadio. Tutto deve richiamare al "blu" sociale, ketchup compreso. In una foto pubblicata dalla pagina 'Il calcio inglese', infatti, si vede come il tipico hot dog abbia sopra il 'giallo' della maionese ma con sopra un ketchup di colore blu.

L'Everton si trasferirà nel nuovo impianto da 52.888 posti dalla prossima stagione, nel frattempo sta svolgendo 'prove tecniche' con gare giovanili.