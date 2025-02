Trigoria, regalo per Bruno Conti: l'artista Drugi gli consegna il quadro dell'abbraccio con Maradona (FOTO)

Giornata speciale per Bruno Conti, il quale ha ricevuto una bella sorpresa all'esterno del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Il noto street artist Drugi ha infatti consegnato alla leggenda della Roma un quadro in cui è raffigurato proprio Bruno Conti mentre abbraccia Diego Armando Maradona. Nei giorni scorsi, in occasione del big match tra Roma e Napoli, l'artista aveva realizzato il murale in Via Teulada e ha deciso di replicare l'opera all'interno di un quadro. "A Bruno Conti. Romano, romanista, campione d’altri tempi dentro e fuori dal campo. Grazie per la tua bontà e generosità", il messaggio di Drugi su Instagram.

