In attesa della sfida tra Roma e Napoli, nelle strade della Capitale, precisamente in Via Teulada, è apparso un murale dedicato a Bruno Conti e Diego Armando Maradona. L'opera è stata realizzata dall'artista Drugi, noto street artist autore anche del murale di Ranieri a Testaccio.

