Stadio Roma: il Tar dà torto al Comune, l'autodemolitore non è abusivo

Nuovo intralcio sulla strada per il futuro Stadio della Roma. Il Tar, infatti, dà torto al Comune considerando l'autodemolitore presente nella zona dell'impianto come non abusivo. In questo modo, i giudici amministrativi non possono revocarne la licenza e viene annullato il precedente provvedimento che vietava la prosecuzione delle attività commerciali.

Esclusiva Radio Roma Sound fm90: #StadiodellaRoma TAR da torto al Comune: Autodemolitore/sfascio non è abusivo. Per i giudici amministrativi non si può revocare la licenza e annulla provvedimento di "divieto prosecuzione delle attività commerciali" #ASRoma #Pietralata #stadio pic.twitter.com/8q4aCMW0Eu — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) February 17, 2025