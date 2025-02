Odissea Porto-Roma per i tifosi giallorossi: più di 60 persone bloccate all'aeroporto di Lisbona (FOTO)

Una trasferta decisamente poco fortunata quella di Oporto per i tifosi della Roma. Dopo i disagi all'andata, con il volo dirottato a Faro a causa della nebbia su Lisbona, anche il ritorno si è trasformato in una Odissea. Oltre 60 tifosi giallorossi di rientro nella Capitale, infatti, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine all'aeroporto di Lisbona, impediti a partire. Una situazione che ha costretto i gruppi del tifo giallorosso a mettersi in contatto con l'Ambasciata Italiana e l'avvocato Lorenzo Contucci per risolvere la situazione.