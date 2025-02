Porto-Roma, aeroporto di Lisbona chiuso per nebbia: il volo dei tifosi giallorossi fatto atterrare a Faro

Complicanze per l'aereo diretto ad Oporto che aveva a bordo molti tifosi della Roma. Il volo, invece che a Lisbona, è stato fatto atterrare a Faro poiché l'aeroporto della capitale portoghese è stato chiuso per nebbia. Ora il veicolo è in attesa di ripartire e, mentre alcuni sono stati ricollocati sul volo delle 14, altri tifosi hanno scelto di affittare una macchina proprio da Lisbona poiché la prossima tratta è prevista per le 18. Tra difficoltà e imprevisti meteorologici, però, i supporters giallorossi arriveranno comunque in mille allo stadio Do Dragao per assistere al match di Europa League contro il Porto.