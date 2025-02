Al centro della cronaca dopo le recenti vicende tra Fenerbahce e Galatasaray e la conseguente squalifica, sono numerosi gli attestati di vicinanza nei confronti di José Mourinho. Addirittura dalla Turchia arriva un video di un tifoso che ha deciso di tatuarsi il volto dello Special One e il logo del Fenerbahce in fronte in segno di solidarietà. Probabilmente, come riportato dai media turchi, si tratta di un tatuaggio temporaneo.

