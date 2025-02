Fenerbahce, maxi stangata per Mourinho dopo il Galatasaray: 4 giornate di squalifica

Clamorosa stangata della Federcalcio Turca nei confronti di José Mourinho. Lo Special One era stato accusato di razzismo in seguito all'attacco nei confronti degli arbitri turchi e della panchina del Galatasaray ("I componenti della panchina del Galatasaray che saltavano come scimmie") nel postpartita dell'attesissimo big match tra Gala e Fenerbahce. Il Giudice Sportivo ha deciso di punire l'allenatore portoghese con ben quattro giornate di squalifica: due per le frasi ritenute razziste e altre due per gli insulti rivolti al quarto uomo.