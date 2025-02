Conferenza stampa, RANIERI: "Sono tutti recuperati. Dovbyk? Sta migliorando". MANCINI: "Ho preso una botta ma sto bene"

Giornata di vigilia per la Roma, che domani affronterà il Porto dopo l'1-1 della sfida di andata. Questa mattina i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per la rifinitura, alle ore 13 prevista invece la conferenza stampa di Claudio Ranieri e Gianluca Mancini. LAROMA24 seguirà in diretta testuale l'evento.

L'intervento di Ranieri:

Ha recuperato tutti i giocatori?

"Fino ad ora si. Come al solito stasera deciderò gli 11 da mandare in campo"

Se lei fosse arrivato prima dove sarebbe la Roma. Il reclamo del club nei confronti del Uefa?

"Non mi interessano queste cose, l'arbitro è un giovane talento francese, ha fatto la finale dell'Europeo e mi ha rbitrato anche in Ligue 1. Un arbitro bravissimo, in oltre 200 partite non ho mai detto nulla sglu arbitri, fanno un mestiere difficilissimo. Per quanto ci riguarda ognuno ha quello che si merita, i purosangue si vedono alla fine. C'e ancora tanto da miglirare, conta quello che stanno facendo i ragazzi, hanno recuperato autostima, si divertono e giocano l'uno per l'altro."

Dovbyk?

"Sta migliorando, alcune volte è un punto di riferimento e altre volte non riusciamo a dargli le giuste palle. Sono soddisfatto, solo con il lavoro si possono migliorare alcune situazioni"

L'intervento di Mancini:

Hai recuperato il 100% dopo la botta presa a Parma?

"Si è stata una botta forte, si stava gonfiando e parlando con lo staff il mister he deciso di togliermi. Pero ho recuperato, tutto a posto"

Cosa cambia giocare braccetto?

"Cambia, il difensore di destra altrimenti il mister si arrabbia (ride, ndr) può spingee di più, essere più aggressivo e giocare pensando. Il difensore centrale è il guardiano che controlla tutto, parla con il portiere, in quella zona cerco di tappare buchi, se il centrale sbaglia l'avversario è in porta. Io mi trovo bene ovunque"