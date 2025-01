VIDEO - Ranieri e la battuta su Farioli: "È giovane, sta facendo bene e aspetterà"

C'è curiosità per scoprire il nome dell'allenatore della Roma nella prossima stagione e tra i vari profili accostati ai giallorossi c'è anche quello di Francesco Farioli, ora all'Ajax. Alla vigilia della sfida in Olanda con l'AZ Alkmaar, Claudio Ranieri ha risposto anche ad una domanda proprio su Farioli in conferenza stampa: "È un giovane allenatore, sta facendo bene all'Ajax e sappiamo che è una piazza esigente. E aspetterà".