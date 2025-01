Roma idea Farioli. Contatti già avviati: il tecnico dell'Ajax può essere il futuro

Il futuro della Roma si sta delineando, in campo così come in panchina. [...] E tra le candidature top (quelle di Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti, per esempio) si sta facendo strada il nome di Francesco Farioli, l'attuale tecnico dell'Ajax. Tanto che tra la Roma e l'allenatore toscano ci sono già stati dei contatti. [...] Durante le vacanze natalizie la Roma ha sondato la disponibilità di Francesco Farioli, che ha avuto dei contatti sia con Florent Ghisolfi sia con Claudio Ranieri. [...]

Contatti che sono stati considerati positivi, anche per la serie di informazioni e di idee che l'attuale tecnico dell'Ajax ha messo sul piatto della bilancia, come è anche suo solito fare. [...] Ranieri ne ha tratto un'impressione positiva, anche se per le valutazioni finali ci vorrà ancora un po' di tempo. [...] Farioli con l'Ajax ha un contratto fino al 2027 e in questo momento sta facendo un mezzo miracolo, considerando che il budget estivo degli olandesi è stato di 2,5 milioni di euro. [...] L'Ajax viene dal successo per 2-0 in casa dell'Heerenveen e oggi è a una sola lunghezza di distanza dalla vetta, occupata dal Psv Eindhoven. [...] Ma come potrebbe giocare Farioli a Roma? Il tecnico toscano anche quest'anno si affida a un 4-3-3 assai offensivo, con le mezzali che vanno tanto e che aiutano sempre la fase offensiva. [...]

