Galliani supplica Ausilio per il prestito di Palacios: "Ti prego, prestami il giocatore" (VIDEO)

Adriano Galliani è noto per le sue trattative "particolari". Emblematica la sua citofonata sotto casa di Mattia Destro per convincerlo a portarlo al Milan. Il dirigente del Monza, 10 anni dopo, si è reso protagonista di un'altra trattativa singolare. Il condor, infatti, è stato intercettato all'interno di un treno mentre era al telefono con il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. "Tu mi presti Palacios e io ti do l'ospitalità", dice l'ex dirigente milanista. "Dai, lasciamo fuori il Tucu (Correa, ndr): Palacios e l'ospitalità è free", prosegue Galliani, che quasi supplica Ausilio: "Dai, ti prego, solo Monza".

Ma di che ospitalità parla Adriano Galliani? Secondo alcuni voci, l’ospitalità che gli sta offrendo potrebbe essere riferita allo stadio del Monza in cui far giocare la squadra dell’Inter Under 23.