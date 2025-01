Scossone in panchina in casa Everton. Come fa sapere il club sul proprio sito ufficiale, ad un mese dall'insediamento della famiglia Friedkin, Sean Dyche, che aveva il contratto in scadenza a giugno, è stato sollevato dall'incarico. In attesa della scelta del nuovo allenatore squadra affidata a Leighton Baines, tecnico dell'U18, e al capitano Seamus Coleman.

(evertonfc.com)

