De Mos (ex allenatore Ajax): "Rensch è sempre pronto a commettere un errore, non capisco cosa veda in lui la Roma" (VIDEO)

SOCCERNEWS - Aad de Mos, allenatore dell'Ajax dal 1982 al 1985, ha rilasciato un'intervista al portale olandese e tra i vari temi trattati si è soffermato su Devyne Rensch, terzino destro dei Lancieri a un passo dalla Roma. Ecco le sue parole: "Rensch è un ragazzo che sa solo costruire il gioco e attaccare ma non sa difendere. È sempre pronto all'errore, quindi non capisco cosa veda in lui la Roma".