Como, Fabregas: "Contento qui, spero che la società mi dia tempo per continuare a far crescere la squadra"

A due giorni dalla sfida col Bologna in campionato Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche delle voci di mercato che lo vogliono lontano dalla panchina del Como: "Sono molto contento e tutta la mia vita in questo momento è qui. Spero che la società mi dia tanto tempo per continuare a far crescere la squadra". Fabregas è stato accostato anche alla Roma per la prossima stagione.