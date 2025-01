Roma: piace Fabregas per la panchina. Da Como: per Ranieri sarebbe il successore ideale

Tra le squadre più sorprendenti di questa prima metà di Serie A c'è il Como di Cesc Fabregas, neopromosso e attualmente 13° in classifica, con 22 punti conquistati, e che nel girone d'andata ha battuto anche la Roma per 2-0. Tanto che Ranieri lo riterrebbe il suo "successore ideale", come scrivono da Como.

Si aggiunge poi come al tecnico della Roma l'allenatore spagnolo piaccia tantissimo e potrebbe diventare un serio candidato per la prossima stagione. Fabregas, dopo esser arrivato come giocatore al Como, ne è diventato anche azionista e poi allenatore dalla scorsa stagione.

(La Provincia di Como)

