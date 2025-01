AS Roma: necessario aggiornare l'app "il mio posto" per la piena compatibilità con gli ultimi sistemi operativi

Da qualche settimana, la Roma ha rilasciato un nuovo aggiornamento per "il mio posto", l'app dedicata agli abbonati per poter gestire il proprio titolo di accesso allo stadio. Il club ha consigliare di aggiornarla perché, oltre ad avere una nuova grafica e nuove funzioni, l'ultima versione garantisce anche la compatibilità con tutti gli ultimi sistemi operativi. Durante l'ultimo match casalingo contro il Genoa, infatti, alcuni utenti avevano avuto alcuni problemi ad aprire l'applicazione proprio perché non era stato effettuato l'aggiornamento. Ecco la nota apparsa sul sito della Roma:

"Nei giorni scorsi è stata rilasciata la nuova versione dell'app dedicata agli abbonati giallorossi per gestire il proprio titolo di accesso e vivere un’esperienza personalizzata durante le partite all'Olimpico. L’aggiornamento – che il Club consiglia di effettuare con congruo anticipo rispetto alla partita – è necessario perché garantisce la piena compatibilità con gli ultimi sistemi operativi degli smartphone e presenta nuove funzioni, oltre a una grafica rinnovata. Importante: dopo l’aggiornamento occorrerà reinserire le proprie credenziali MYASR e il PNR del proprio abbonamento (riportato nell’email di acquisto)".

(asroma.com)