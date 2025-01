Roma-Genoa, segnalati problemi con l'abbonamento digitale: sarà necessario aggiornare l'app "Il mio posto"

La Roma ha battuto 3-1 il Genoa nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A, ma l'entusiasmo di alcuni tifosi era stato 'macchiato' da alcuni problemi riscontrati con l'abbonamento digitale presente nell'applicazione "Il Mio Posto" durante l'ingresso ai tornelli dello Stadio Olimpico. In seguito alle numerose segnalazioni gli steward hanno deciso di far entrare anche coloro che hanno mostrato la foto del documento di identità o l'abbonamento cartaceo. Come spiegato dal club, per risolvere tale problematica è necessario aggiornare l'applicazione.