AS Roma: la storia di Alessandro Paoloni, il tifoso nato prima della fondazione del club

Continua la rubrica della Roma dedicata ai tifosi. Dopo aver parlato di Gaetano Alegiani e Pietro Ciucci, ora è il turno di Alessandro Paoloni, il tifoso nato prima della fondazione del club giallorosso. Ecco la sua storia: "Nato prima della Roma, Alessandro Paoloni alla Roma si è legato fin da subito e ha dedicato la sua passione, tramandandola alle generazioni a venire, a due colori che porta sempre con sé. Ne parla ancora oggi come 'la Roma mia', mentre stringe a sé una bandiera cucita a mano dalla moglie diversi anni fa.

Alessandro ha compiuto 99 anni. Nato il 24 gennaio del 1926, un anno e mezzo prima della fondazione dell'Associazione Sportiva Roma, ha dato vita a un romanismo che al tempo non aveva ancora riferimenti. E' stata una scintilla, un amore a prima vista: 'Abitavo in via Vicenza e all'età di 8-9 anni andavamo con gli amici a Campo Testaccio, prendevamo il tram numero 5'. Frequenta la scuola San Leone Magno: compagno di classe il futuro presidente della Roma Franco Sensi, anche lui classe 1926.

Cartoline di un tempo che fu: le tribune di campo Testaccio sono di legno, dipinte di giallo e rosso, 'e spesso sugli spalti si creavano dei piccoli incendi perché i tifosi fumavano e l'arbitro era costretto a sospendere la partita per permettere l'ingresso dei pompieri'.

È una Roma che ha fatto epoca, quella 'di Masetti, Monzeglio, Gadaldi'. Il primo portiere 'aveva un bar a largo Argentina dove noi tifosi andavamo spesso' e Alessandro ricorda ancora il suo rito all'ingresso in campo: 'Arrivava in porta, dava un calcetto al palo sinistro e poi, trascinando una gamba per la linea di porta, ne dava uno anche al palo di destra'.

Dal Testaccio all'Olimpico, passando per il Flaminio, la passione di Alessandro resta intatta. Il 17 novembre del 1963 la moglie sta per dare alla luce la piccola Corinna: alle 14.30 va allo stadio, vede la Roma vincere 3-0 con il Torino (in gol anche Picchio De Sisti) e torna in clinica in tempo per assistere alla nascita della figlia. 'Altrimenti mia moglie non me l'avrebbe mai perdonato!', ricorda lui.

La Roma scandisce i tempi della sua vita e di quella della sua famiglia. In vacanza i Paoloni seguono i ritiri della Roma: nell'agosto del 1964 sono ad Abbadia San Salvatore, dove spesso il Conte Marini Dettina portava la squadra per prepararla alla stagione. 'Dopo gli allenamenti Schnellinger, il tedescone, prendeva in braccio mia figlia'.

Che sarebbe diventata negli anni, ovviamente, romanista. Così come Dario, il nipote, abbonato in Curva Sud - presente a Tirana e Budapest - che con il nonno canta cori presenti e passati: 'Roma ner core, batterai ogni squadrone, sarai la campionessa der pallone!'. Qualche anno fa sono passati insieme davanti all'ingresso di Campo Testaccio: 'Io qui sono stato felice'".

