Roma gasata in casa Milan: arriverà la prima vittoria in trasferta?

Il 5-0 rifilato al Parma nel lunch match di domenica ha ricreato quell’entusiasmo che era scemato nella trasferta incubo di Como. I giallorossi, che hanno beneficiato di una super prestazione di Dybala, sembrano davvero pronti per affrontare una trasferta delicata come quella all’orizzonte in casa Milan.

Un viaggio che in realtà un po’ preoccupa l’ambiente della squadra capitolina, quasi sempre all’asciutto nelle ultime sei performance di serie A al Meazza contro l’undici rossonero. L’ultimo bellissimo hurrà risale infatti al 2017 quando Dzeko e Florenzi firmano un colpaccio niente male. Da quel momento altre sei sfide, che hanno portato appena due pareggi (entrambi spettacolari peraltro, 3-3 e poi 2-2), ma anche quattro sconfitte, tre delle quali con due gol di scarto.

Insomma, se la sfida con i parmigiani ha riportato serenità, il viaggio in terra lombarda non si avvicina con i migliori auspici guardando alle statistiche dell’ultimo periodo. Una buona notizia però per Claudio Ranieri c’è ed è rappresentata dalla sicura assenza di Rafa Leao, uscito anzitempo nella faticosa vittoria del Milan in casa del Verona.

Un motivo in più per la Roma di ambire al successo (e sarebbe il primo in trasferta quest’anno!) anche se l’impresa non è così facile da mettere in atto: il segno 2 nelle quote calcio è a 3.60 contro il 2.03 di una vittoria milanista mentre il pari (uscito in 21 precedenti tra le due squadre) è a 3.55. Il Milan poi è un po’ in difficoltà, inutile nasconderlo. Arriva da un successo, è vero, ma senza brillare e rischiando molto. In casa poi l’undici di Fonseca non è che faccia faville.

A parte le considerazioni dei Bookmakers, dunque, vanno considerati anche i momenti delle due formazioni e da questo punto di vista sono entrambe molto altalenanti: due sole vittorie a testa nelle ultime cinque, appena meglio il Milan che ne ha pareggiate due e persa una rispetto alla Roma che invece le altre tre le ha perse tutte.

Per la Roma chiudere il 2024 con una bella prova vorrebbe dire tantissimo, perché permetterebbe ai bilanci di essere meno negativi e di poter ambire ad un nuovo anno con un diverso spirito ed un approccio migliore verso la parte di classifica che è nelle corde della compagine giallorossa.